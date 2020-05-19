ФОТО: С кладбища Пярнамяэ украли ценный подсвечник. Полиция просит помощи

Полиция просит помощи в поисках украденного в Таллинне с одной из могил кладбища Пярнамяэ ценного подсвечника.
О пропаже большого металлического подсвечника полиции сообщили 18 мая, воры использовали для совершения кражи металлорежущий инструмент.
Автор подсвечника, находившегося на могиле более 30 лет, — художник по стеклу Долорес Хоффманн. Данный подсвечник является уникальной работой, в которой использованы стеклянные блоки толщиной 10 см желтого, красного, синего и зеленого цвета в форме ромба и направленные в разные стороны света.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия и установления времени кражи полиция начала уголовное делопроизводство.
Всех, кто имеет какую-либо информацию о данной краже либо местонахождении украденной вещи, просим сообщит полиции по адресам э-почты kaja.friedemann@politsei.ee или pohja.vihje@politsei.ee.
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