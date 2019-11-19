ФОТО | Рядом с главным зданием ТУ нашли скелеты двух мужчин. Один из них при жизни был военным или драчуном

Когда мужчины жили и умерли, сказать сложно. "Ни одного предмета погребального инвентаря мы не нашли", — отметил Мальве. Найденные рядом с тартуским университетом скелеты могли захоронить там в промежутке от середины 13 века до первой половины 18 века. Именно тогда там находилось тартуское кладбище Святой Марии.

"Старое здание института химии университета тоже построили на кладбище", — отметил Мальве. До сих пор на территориях бывшего кладбища в ходе различных строительных работ находят человеческие кости. "Скелетов много, поскольку кладбище находилось здесь долгое время", — пояснил исследователь.

Скелеты были захоронены в гробах, по христианским обычаям головой на запад. "Это были взрослые мужчины, один был старше 40 лет, второй — в промежутке от 25 до 35 лет", — сказал Мальве. У одного скелета также сохранился череп, на котором были видны три зажившие травмы. Мальве предположил, что это был либо военный, либо тот, кто часто дрался в барах. Поскольку все повреждения зажили, Мальве смог утверждать, что от травм головы мужчина не умер.

Хотя известно, что мужчины не умерли насильственной смертью, еще не ясно, что отправило их на тот свет. Кроме скелетов мужчин в ходе раскопок обнаружилась ограда бывшего кладбища.