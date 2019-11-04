ФОТО | Рождественскую ель для Ратушной площади вновь нашли в Таллинне

”Уже второй год подряд мы нашли главную рождественскую ель столицы в самом Таллинне. Несмотря на то, что мы искали ель в радиусе 100 километров от столицы, в итоге решение было принято в пользу дерева, которое растет в городе. Решающим фактором стала внешность ели”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Транспортировка дерева начнется 7 ноября утром. Ель в сопровождении полиции будет доставлена на Ратушную площадь к обеду.

”В прошлом году мы нашли подходящую ель в районе Кристийне. В этом году район, из которого привезут ель, мы назовем в среду. До этого у всех желающих есть возможность принять участие в игре на страничке Управы района Кесклинн в Facebook и попробовать угадать, из какого района будет ель”, — добавил Свет.

На следующий день после установки рождественской ели на Ратушной площади начнется установка Рождественского рынка, который будет открыт 15 ноября вместе с зажжением огней на рождественской ели.