ФОТО | Российский бизнесмен Тиньков отметил юбилей жены в Эстонии

На праздновании, согласно комментариям гостей, выступала известная английская певица Софи Эллис-Бэкстор, и даже сам Олег Тиньков исполнил песню перед гостями.

После окончания праздника банкир написал в своем instagram

"Закончилось лето и эстонская сказка... всем хорошей и плодотворной осени!"

Супруга Олега Тинькова Рина Восман родилась 29 августа 1969 года в городе Кохтла-Ярве. Большое влияние на нее оказал отец — Валентин Августович, который в то время работал шахтером.

Отучившись в эстонской школе, она отправилась получать высшее образование в Россию, и именно здесь встретила будущего отца своих детей — нынешнего супруга Олега Юрьевича Тинькова.

Будучи студентами, они учились в одном вузе — Ленинградском горном институте (ныне — Санкт-Петербургский государственный горный институт), оба жили в общежитии при ЛГИ. Так, одним апрельским вечером 1989-го, на дискотеке, будущий бизнесмен познакомился с девушкой Ирой и сразу влюбился. На следующий день, как пишет Тиньков в своей книге ”Я такой как все”, проходя мимо кафедры он увидел ту девушку и окликнул ее. Оказалось, что это никакая не Ира. Это была Рина. Через два месяца молодые люди встретились вновь — в очереди в магазине — и больше уже никогда не расставались.

У Рины и Тинькова трое детей — старшая дочь, Дарья окончила Оксфордский университет и работает в винном бизнесе, а средний и младший сыновья — Павел и Роман — учатся в московских школах.

Несмотря на то, что они вместе с 1989 года, пара узаконила свои отношения только 2009-м, пишет finparty.ru.