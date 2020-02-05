ФОТО | Российские военные провели инспекцию эстонской пехотной бригады

”Взятое на себя международное обязательство являются дополнительной задачей для подразделений бригады и оказывает влияние на их ежедневные действия. В то же время Эстония считает очень важным прозрачность и очень высоко оценивает принципы сотрудничества в рамках Венского документа”, — сказал старший офицер сил обороны подполковник Пеэтер Кыйв.

Проведение оценки началось с брифинга командира бригады полковника Вахура Каруса относительно 1-ой пехотной бригады, затем в ходе посещения подразделений инспекторы смогли увидеть используемую бригадой технику и системы вооружения. Целью оценки контроля над вооружением является укрепление доверия и безопасности между государствами-участниками ОБСЕ. Доклад об итогах посещения будет передаваться всем государствам-участникам ОБСЕ.

В прошлом году инспекторы по контролю над вооружением Сил обороны Эстонии провели оценку Вооружённых сил Российской Федерации и инспекцию подразделений Вооружённых сил Украины. Проводились наблюдения учений в Белоруссии и Финляндии. Также эстонцы принимали участие в инспекциях под руководством других стран НАТО.

В рамках Венского документа государства-участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе позволяют ознакомиться со своим вооружением и личным составом, посетить военные части и базы, а также в установленном порядке получать оповещения о военных учениях, в которых принимают участие определённое число военной техники и солдат. ОБСЕ состоит из 57 государств-участников из Европы, Центральной Азии и Северной Америки.

Минобороны