ФОТО: Российские самолеты прибыли в Таллинн на техобслуживание

Самолеты прибыли для проведения технического обслуживания фирмой Magnetic MRO.

”В Таллинне осталось пять самолетов Airbus 321. Шестой, A320, взял на борт всех членов экипажа и вернулся на родину”, — сообщил исполнительный директор Magnetic MRO Ристо Мяэотс.

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