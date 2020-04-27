ФОТО: Российские самолеты прибыли в Таллинн на техобслуживание

Вчера в Таллиннском аэропорту приземлились шесть самолетов Airbus, принадлежащих российской авиакомпании Red Wings.
Самолеты прибыли для проведения технического обслуживания фирмой Magnetic MRO.
”В Таллинне осталось пять самолетов Airbus 321. Шестой, A320, взял на борт всех членов экипажа и вернулся на родину”, — сообщил исполнительный директор Magnetic MRO Ристо Мяэотс.
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