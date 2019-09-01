ФОТО | Российские олигархи гуляли в Эстонии, в компанию входил и Дмитрий Песков

Как Тиньков, так и Песков входят в обнародованный США список олигархов, связанных с Владимиром Путиным, отмечает Delfi.

Песков взял с собой на празднование жену - известную фигуристку Татьяну Навка.

Рина Восман родилась 29 августа 1969 года в городе Кохтла-Ярве. Большое влияние на нее оказал отец — Валентин Августович, который в то время работал шахтером.

Отучившись в эстонской школе, она отправилась получать высшее образование в Россию, и именно здесь встретила будущего отца своих детей — нынешнего супруга Олега Юрьевича Тинькова.

Будучи студентами, они учились в одном вузе — Ленинградском горном институте (ныне — Санкт-Петербургский государственный горный институт), оба жили в общежитии при ЛГИ. Так, одним апрельским вечером 1989-го, на дискотеке, будущий бизнесмен познакомился с девушкой Ирой и сразу влюбился. На следующий день, как пишет Тиньков в своей книге ”Я такой как все”, проходя мимо кафедры он увидел ту девушку и окликнул ее. Оказалось, что это никакая не Ира. Это была Рина. Через два месяца молодые люди встретились вновь — в очереди в магазине — и больше уже никогда не расставались.