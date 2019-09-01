01.09.2019, 08:35

ФОТО | Российские олигархи гуляли в Эстонии, в компанию входил и Дмитрий Песков

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ФОТО | Российские олигархи гуляли в Эстонии, в компанию входил и Дмитрий Песков
Valery Sharifulin, Valery Sharifulin/TASS

Как пишет Limon, супруга российского банкира Олега Тинькова Рина Восман в течение трех дней отмечала в Эстонии свой юбилей, на котором присутствовал среди прочих пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как Тиньков, так и Песков входят в обнародованный США список олигархов, связанных с Владимиром Путиным, отмечает Delfi.

Песков взял с собой на празднование жену - известную фигуристку Татьяну Навка.

Рина Восман родилась 29 августа 1969 года в городе Кохтла-Ярве. Большое влияние на нее оказал отец — Валентин Августович, который в то время работал шахтером.

Отучившись в эстонской школе, она отправилась получать высшее образование в Россию, и именно здесь встретила будущего отца своих детей — нынешнего супруга Олега Юрьевича Тинькова.

Будучи студентами, они учились в одном вузе — Ленинградском горном институте (ныне — Санкт-Петербургский государственный горный институт), оба жили в общежитии при ЛГИ. Так, одним апрельским вечером 1989-го, на дискотеке, будущий бизнесмен познакомился с девушкой Ирой и сразу влюбился. На следующий день, как пишет Тиньков в своей книге ”Я такой как все”, проходя мимо кафедры он увидел ту девушку и окликнул ее. Оказалось, что это никакая не Ира. Это была Рина. Через два месяца молодые люди встретились вновь — в очереди в магазине — и больше уже никогда не расставались.

У Рины и Тинькова трое детей — старшая дочь, Дарья, проходит обучение в Оксфордском университете, а средний и младший сыновья — Павел и Роман — учатся в московских школах.

Несмотря на то, что они вместе с 1989 года, пара узаконила свои отношения только 2009-м, пишет finparty.ru.

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I love you ❤️!

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С Днём Рожденья, ❤️!

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