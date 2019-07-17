ФОТО | Роскошная вилла находящегося за решеткой бизнесмена поросла бурьяном(17)
Бизнесмен Павел Гаммер (55) уже полтора года сидит в тюрьме. В это время участок его виллы в Виймси порос бурьяном, пишет Eesti Ekspress.
Бизнесмен Павел Гаммер (55) уже полтора года сидит в тюрьме. В это время участок его виллы в Виймси порос бурьяном, пишет Eesti Ekspress.
Государственная прокуратура обвиняет Гаммера в руководстве организованной преступной группировкой, вымогательстве, крупномасштабном налоговом преступлении и незаконном владении огнестрельным оружием.
На одном из порталов недвижимости эта же вилла выставлена на продажу за 3 млн евро. Площадь трехэтажного здания составляет 801 м2 (грунт 1935 м2). Отмечается, что много внимания уделено безопасности. Например, входная дверь открывается как при помощи ключа, кода, так и при помощи считывателя отпечатков пальцев.
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