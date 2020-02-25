ФОТО | Рийгикогу отклонил отменяющий аптечную реформу законопроект

Целью законопроекта 139 SE было внести поправки в Закон о лекарственных препаратах таким образом, чтобы регулирование не ограничивало собственность владельцев аптек.

Теперь в связи с аптечной реформой в Рийгикогу осталось в производстве только два законопроекта соцдемов. Проект закона о внесении изменений в Закон о лекарственных средствах 127 SE призван позволить больничным аптекам самостоятельно ввозить лекарства в страну. Законопроект 141 SE направлен на то, чтобы требование относительно собственности провизора считалось выполненным и в том случае, если управляющими владельцами аптеки являются несколько провизоров. Эти законопроекты будут на повестке дня завтра, 26 февраля.

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