ФОТО: Решившуюся на ассистированное самоубийство Яне Паберит проводили в Швейцарию танцами и большим золотым яйцом

Паберит на протяжении многих лет работала преподавателем танцев и теперь ее ученицы собрались на одной сцене, чтобы станцевать в ее честь. Большая часть выступавших занимается танцами в качестве хобби, поэтому хореография зачастую была далека от идеальной. Но в тот вечер это не имело никакого значения.

В концерте принял участие и любимый певец Паберит Лаури Саатпалу.



Убранство зала можно было бы назвать довольно традиционным, если бы не установленное возле сцены большое (практически в человеческий рост) яйцо, сделанное из золотой бумаги.

Как пояснил руководитель клуба Урмас Линдло, инсталляция была инспирирована словами самой Паберит. Когда при помощи передачи ”Pealtnägija” женщине пожертвовали на эвтаназию 22 000 евро, то оставшуюся часть она передала фонду Яанно Пуусеппа, который занимается помощью тяжело больным людям. Злые языкы шлепались, что наверняка что-то она забрала и себе, на что Паберит написала в Facebook: "Всем дилетантам сообщаю: на оставшиеся шесть миллионов я купила себе золотое яйцо!”.