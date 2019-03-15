ФОТО | Решение комиссии ТЛУ: дипломная работа Райнера Вакра - плагиат, его лишили степени бакалавра

Комиссия вынесла решение, что работа Вакра действительно является плагиатом. В связи с этим его диплом бакалавра признан недействительным.

25 страниц в бакалаврской работе Райнера Вакра идентичны материалам Института экологичной Эстонии (Säästva Eesti Instituut). Копируя текст точь-в-точь, не возникало ли у него мысли, что это может быть запрещено? Вакра дает понять, что по крайней мере тогда не понимал этого.

Приведенный в дипломе опрос был позаимствован Вакра у студентки ТУ Кейу Руус-Лепп. Лепп подтвердили изданию, что провела опрос сама и Райнера Вакра не знала. Вакра же уверяет, что Руус-Лепп просто не помнит, и что на самом деле 17 лет назад они пересекались.