ФОТО: Реконструкция и расширение научно-учебного корпуса TalTech обойдется в 5 млн евро

В первую очередь будет снесена часть нынешнего здания со стороны улицы, вместо нее построят новый, более крупный объем здания, а исследовательская лаборатория со стороны двора будет реконструирована. Стоимость работ составит 5,688 миллиона евро без учета налога с оборота.

”Новое здание являет собой новые возможности для развития строительного дела в университете, и своим проектом призвано придать высокое значение древесине как современному и эстонскому строительному материалу. Строительство и архитектура являются историческими специальностями технического университета, и мы надеемся, что новое здание обеспечит повышение международной известности этой области”, — сказал ректор Таллиннского технического университета Яак Аавиксоо.

”В здании TalTech на Мяэпеалзе, 3 также будет располагаться новая научно-исследовательская лаборатория строительных конструкций, что означает, что Nordecon сможет участвовать в создании наилучшей учебной среды для будущих специалистов строительного дела”, — отметил председатель правления Nordecon AS Герд Мюллер. ”Особое расположение здания на уступе у подножья ручья Сооне и архитектурные решения, в которых используется много дерева, создают совершенно особую среду и, мы надеемся, станут источником вдохновения для новых открытий, идей и инноваций, которые двигают вперед науку и строительное дело в Эстонии”.