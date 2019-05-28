ФОТО: Реконструкция и расширение научно-учебного корпуса TalTech обойдется в 5 млн евро

В первую очередь будет снесена часть нынешнего здания со стороны улицы, вместо нее построят новый, более крупный объем здания, а исследовательская лаборатория со стороны двора будет реконструирована. Стоимость работ составит 5,688 миллиона евро без учета налога с оборота.
”Новое здание являет собой новые возможности для развития строительного дела в университете, и своим проектом призвано придать высокое значение древесине как современному и эстонскому строительному материалу. Строительство и архитектура являются историческими специальностями технического университета, и мы надеемся, что новое здание обеспечит повышение международной известности этой области”, — сказал ректор Таллиннского технического университета Яак Аавиксоо.
”В здании TalTech на Мяэпеалзе, 3 также будет располагаться новая научно-исследовательская лаборатория строительных конструкций, что означает, что Nordecon сможет участвовать в создании наилучшей учебной среды для будущих специалистов строительного дела”, — отметил председатель правления Nordecon AS Герд Мюллер. ”Особое расположение здания на уступе у подножья ручья Сооне и архитектурные решения, в которых используется много дерева, создают совершенно особую среду и, мы надеемся, станут источником вдохновения для новых открытий, идей и инноваций, которые двигают вперед науку и строительное дело в Эстонии”.
В здании будет расположено несколько научных и учебных лабораторий TalTech строительного отделения: лаборатории строительных конструкций, геотехники, качества воды, дорог и транспортного движения, строительной физики, а также вентиляции и внутреннего климата. ”Благодаря технологии лабораторий и энергоэффективности на близком к нулевому уровне, это строящееся из деревянных конструкций здание станет самым сложным во всем кампусе TalTech. Важно, что в лице предприятия Nordecon мы нашли надежного партнера, который способен должным образом возвести здание, являющее собой флагман строительного образования”, — сказал директор Института строительства и архитектуры Ярек Курницкий.
Здание имеет три наземных и один подземный этаж, со стороны двора оно разграничено на одноэтажные части (закрытая брутто-площадь 4 068,5 м2). Каркас нового здания выполнен из панелей CLT; фасад состоит из произведенных на заводе деревянных элементов наружных стен, больших витринных окон из алюминиевого профиля, пространственных фасадных кассет из алюминиевого профиля и наружных деревянных панелей из древесины Accoya. На участке будет построена автостоянка и освещаемая дорожка для пешеходов. Перед зданием и во дворе спроектированы скамейки из массивной клееной древесины с целью представить клееный брус в качестве достойного строительного материала в общественных местах. Ключевыми словами интерьера являются дерево, органичность, прозрачность.
Начало строительных работ запланировано на июнь 2019, строительство планируется завершить к концу мая 2020 года.