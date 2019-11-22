ФОТО | Реконструированная улица Нису открыта для движения
Реконструкция отрезка улицы Нису от ул. Сыле до ул. Ристику полностью завершена, улица открыта для движения.
Реконструкция отрезка улицы Нису от ул. Сыле до ул. Ристику полностью завершена, улица открыта для движения.
Ширина обновленной проезжей части на участке от ул. Ристику до ул. Ару составляет 6 метров, а на участке от ул. Ару до ул. Сыле — 5 метров. С обеих сторон проезжей части проложены и вымощены плиткой тротуары шириной в 1,75 метра. Заодно приведены в порядок дорожки, ведущие к подъездам многоквартирных домов.
В ходе работ были полностью обновлены все подземные коммуникации, в том числе ливневая канализация, водопровод, отопление и электрокабели.
”Речь идет о масштабном и долгожданном проекте, который касается не только всех жителей этого квартала, но и посетителей спортивного центра Сыле, а также всех, кто учится или работает в школьном здании по адресу Сыле, 40. При подготовке к проведению работ мы советовались с местными жителями и обсуждали с ними проект реконструкции улицы”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Встречи и публичные обсуждения проекта, куда были приглашены все желающие и представители местных квартирных товариществ, прошли в 2018 году. На обсуждении проекта реконструкции ул. Нису звучали предложения ограничить скорость движения автотранспорта и обеспечить безопасность пешеходов. Также людей волновали проблемы, связанные с парковкой.
С учетом пожеланий местных жителей, на участке между ул. Ару и Сыле построена вместительная парковка с диагонально расположенными парковочными местами. Для ограничения скорости движения перекресток улиц Нису и Ару поднят на высоту тротуаров. ”Лежачие полицейские” установлены возле дома № 30 и на дороге между домами № 18 и № 20.
Одной из целей, поставленных перед собой городом, было сохранение максимального количества деревьев. С этой целью часть работ по укладке труб была осуществлена методом бурения под корнями.
Со стороны ул. Сыле разбит небольшой сквер со скамейками и мусорными урнами. Также установлено новое уличное освещение, основанное на энергосберегающей LED-технологии. По заказу AS Utilitas Eesti одновременно с реконструкцией улицы были полностью обновлены подземные теплотрассы.
Строительные работы на ул. Нису проведены Viamer Grupp OÜ по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Проектировочная документация была подготовлена фирмой KLM Projekt OÜ. Стоимость работ по реконструкции составила 1 090 000 евро.
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