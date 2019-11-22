ФОТО | Реконструированная улица Нису открыта для движения

Ширина обновленной проезжей части на участке от ул. Ристику до ул. Ару составляет 6 метров, а на участке от ул. Ару до ул. Сыле — 5 метров. С обеих сторон проезжей части проложены и вымощены плиткой тротуары шириной в 1,75 метра. Заодно приведены в порядок дорожки, ведущие к подъездам многоквартирных домов.

В ходе работ были полностью обновлены все подземные коммуникации, в том числе ливневая канализация, водопровод, отопление и электрокабели.

”Речь идет о масштабном и долгожданном проекте, который касается не только всех жителей этого квартала, но и посетителей спортивного центра Сыле, а также всех, кто учится или работает в школьном здании по адресу Сыле, 40. При подготовке к проведению работ мы советовались с местными жителями и обсуждали с ними проект реконструкции улицы”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Встречи и публичные обсуждения проекта, куда были приглашены все желающие и представители местных квартирных товариществ, прошли в 2018 году. На обсуждении проекта реконструкции ул. Нису звучали предложения ограничить скорость движения автотранспорта и обеспечить безопасность пешеходов. Также людей волновали проблемы, связанные с парковкой.

С учетом пожеланий местных жителей, на участке между ул. Ару и Сыле построена вместительная парковка с диагонально расположенными парковочными местами. Для ограничения скорости движения перекресток улиц Нису и Ару поднят на высоту тротуаров. ”Лежачие полицейские” установлены возле дома № 30 и на дороге между домами № 18 и № 20.

Одной из целей, поставленных перед собой городом, было сохранение максимального количества деревьев. С этой целью часть работ по укладке труб была осуществлена методом бурения под корнями.