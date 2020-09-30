ФОТО | Рейнсалу в ходе визита в Латвию призвал воссоздать "балтийский пузырь"

На встречах Рейнсалу призвал восстановить действие так называемого балтийского пузыря, то есть договориться между странами Балтии о едином подходе к ограничениям в передвижении и их смягчении в случае, когда эпидемиологическая обстановка по COVID-19 это позволит.
"Защищая здоровье своих людей, мы в то же время должны постараться избежать весенней ситуации, когда границы между нашими странами почти полностью закрылись", — сказал эстонский министр.
Особое внимание стороны обратили на внешнеполитические вопросы. В частности, обсудили стремление Латвии получить 2026–2027 место непостоянного члена в Совбезе ООН.
Во время всех встреч Рейнсалу обсуждал положение в Беларуси. "Решением белорусского политического кризиса станут новые свободные и честные выборы", — отметил глава эстонского МИД.
По словам Рейнсалу, Европейский союз должен при первой возможности ввести уже согласованные санкции в отношении Беларуси.
На встречах обсуждалась также ситуация в Нагорном Карабахе.
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