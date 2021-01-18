18.01.2021, 12:24

ФОТО | Реформисты и центристы снова собрались на коалиционные переговоры. Что обсуждают сегодня?

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Foto: Tiit Blaat

Сегодня обговаривают вопросы дигитальной сферы, образования и культуры.

Если посмотреть доминировавшие в прошлом противоречия между двумя партиями, сразу выделяется сфера образования: Центристская партия хочет позволить русскоязычной молодежи обучение в школе на родном языке, а Партия реформ до сих пор требовала перехода на единое эстоноязычное образование.

"В образовании, безусловно, разные взгляды", — признала Кая Каллас во вчерашней беседе с Delfi.

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