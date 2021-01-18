18.01.2021, 12:24
ФОТО | Реформисты и центристы снова собрались на коалиционные переговоры. Что обсуждают сегодня?(2)
Сегодня обговаривают вопросы дигитальной сферы, образования и культуры.
Сегодня обговаривают вопросы дигитальной сферы, образования и культуры.
Если посмотреть доминировавшие в прошлом противоречия между двумя партиями, сразу выделяется сфера образования: Центристская партия хочет позволить русскоязычной молодежи обучение в школе на родном языке, а Партия реформ до сих пор требовала перехода на единое эстоноязычное образование.
"В образовании, безусловно, разные взгляды", — признала Кая Каллас во вчерашней беседе с Delfi.
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