ФОТО | Реформисты и центристы снова собрались на коалиционные переговоры. Что обсуждают сегодня?

Если посмотреть доминировавшие в прошлом противоречия между двумя партиями, сразу выделяется сфера образования: Центристская партия хочет позволить русскоязычной молодежи обучение в школе на родном языке, а Партия реформ до сих пор требовала перехода на единое эстоноязычное образование.

"В образовании, безусловно, разные взгляды", — признала Кая Каллас во вчерашней беседе с Delfi.