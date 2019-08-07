ФОТО: Разумная цифра или нет? Едущий из Таллинна в Тарту водитель встретит на пути около 1400 дорожных знаков

Такие цифры получил журналист издания Тоомас Вабамяэ. Он считал только знаки, которые ”смотрели” на него, и не исключает, что мог что-то и пропустить.

Расстояние между городами составляет 175,7 км. На этом промежутке было насчитало 1388 стационарных знаков, то есть по 7,9 знака на километр. По данным Google, путь из Таллинна в Тарту продолжается 1 час и 52 минуты. Получается, что водителю в среднем через каждые 4,8 секунды приходится реагировать на новый знак.

Но это не все, поскольку наряду с постоянными то и дело встречаются связанные с дорожными работами временные знаки. А если еще и ”разбить на части” указатели услуг 771–773 и предварительные указатели направлений 621–623, то и вовсе получится 1600-1700 знаков.

Распределяются дорожные знаки неравномерно. Есть участки, где их очень мало, а есть участки, на которых даже самый внимательный водитель не сможет увидеть все.