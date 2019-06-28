28.06.2019, 18:45
ФОТО | Разрешите представить: лучшие коровы Эстонии - Мара и Мароола
В Эстонии с помощью датского судьи Мартена Холленсена были выбраны лучшие коровы страны, пишет Maaleht.
В Эстонии с помощью датского судьи Мартена Холленсена были выбраны лучшие коровы страны, пишет Maaleht.
В соревновании участвовали 70 животных из 19 хозяйств.
Лучшей взрослой коровой была признана Мара из Пылваского предприятия Põlva Agro OÜ.
Среди юниоров победила Мароола с фермы Tartu Agro AS.
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