28.06.2019, 18:45

ФОТО | Разрешите представить: лучшие коровы Эстонии - Мара и Мароола

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ФОТО | Разрешите представить: лучшие коровы Эстонии - Мара и Мароола
Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu

В Эстонии с помощью датского судьи Мартена Холленсена были выбраны лучшие коровы страны, пишет Maaleht.

В соревновании участвовали 70 животных из 19 хозяйств.

Лучшей взрослой коровой была признана Мара из Пылваского предприятия Põlva Agro OÜ.

Среди юниоров победила Мароола с фермы Tartu Agro AS.

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