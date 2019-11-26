ФОТО: Ратас — Зеленскому: Эстония продолжит решительно поддерживать Украину

”Эстония поддерживает усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и выступает за ясное разрешение вопросов конфликта в Восточной Украине и аннексии Крыма, — сказал премьер-министр Ратас президенту Зеленскому. — Санкции против России сохранятся вплоть до выполнения Минских соглашений. Мы также поддерживаем Украину в ее движении в направлении Европейского союза и НАТО, в том числе через восточное партнерство и помощь в деле развития”.

Премьер-министр Ратас и президент Зеленский говорили на встрече о предстоящих Украине реформах. ”Мы очень хорошо понимаем, какие усилия вам приходится прилагать для обновления государства. Важно, чтобы и население Украины понимало, что выбранный путь — наилучший, и поддерживало перемены. Эстонии потребовались годы на то, чтобы присоединиться к Европейскому союзу и НАТО, проведя все необходимые для этого реформы, но оно того стоило”, — сказал Ратас. Лидеры двух государств обменялись опытом проведения земельной реформы, которая является важной частью плана украинского правительства.

Также Ратас и Зеленский обсудили двустороннее сотрудничество. „Мы всегда готовы поделиться своим опытом проведения различных реформ, например, в области электронных услуг, где мы уже очень тесно сотрудничаем, но также и в сфере образования, где Украина является нашим важным партнером. Эстония ждет украинских студентов, но мы также можем поделиться своим опытом и знаниями по построению и развитию системы образования”, — сказал премьер-министр Ратас.

Ратас и Зеленский затронули также будущую встречу нормандского формата в Париже, в рамках которой встретятся главы государств Украины, Франции, Германии и России. На сегодняшней встрече говорилось и о сотрудничестве в сфере обороны.