24.03.2020, 20:58

ФОТО | Ратас: выход из кризиса — вопрос месяцев, а не недель

 (5)
Вирусолог ТУ: ситуация может выйти из под контроля
EST
Galerii: 61 pilti
Foto: Andres Putting

Сегодня в резиденции правительства состоялась пресс-конференция с участием премьер-министра Юри Ратаса и вирусолога, профессора Тартуского университета Ирьи Лутсар. На пресс-конференции были оглашены новые меры по борьбе с распространением коронавируса. Ратас и Лутсар дали комментарии по сложившейся ситуации.

Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас призвал эстоноземельцев не ослаблять усилий по сдерживанию болезни.

"Следующие недели в борьбе с коронавирусом будут решающими. Прошу всех предпринять еще больше усилий. Свой вклад должен внести каждый в отдельности и мы все вместе. У нас на столе лежат различные сценарии на тему того, как будет распространяться вирус в зависимости от введения различных ограничений. В результате комиссия одобрила оглашенные ограничения.

Читайте также:

Организации предпринимателей по-разному видят меры: одни говорят, что торговые центры нужно закрывать, другие — против. Чем меньше мы будем в состоянии кризиса, тем скорее увидим экономическое восстановление. Надеюсь, что предпринятые шаги помогут выйти из кризиса быстрее. Мы предусмотрели и меры для Кассы по безработице, которые помогут платить людям зарплату. Надеемся, что предприятия не будут банкротиться, что у них есть вера в будущее".

Как сообщил премьер, один экономический пакет правительство уже одобрило, за ним последует еще один, который будет формироваться вместе с дополнительным бюджетом.
Зарубежный опыт показывает, что выход из кризиса — скорее вопрос месяцев, чем недель".

Несколько вопросов премьеру касались частностей.

"Парикмахерские и салоны красоты в торговых центрах будут закрыты, а салоны, находящиеся на улицах мы не закрываем. Это вопрос меры, что следует закрывать, а в каких местах можно продолжать оказывать услуги. Всю экономическую деятельность нельзя прекратить.

Отдельно друг от друга стоящие магазины остаются открытыми, но там будет действовать правило, что там не должны скапливаться более чем два человека, и между ними должна быть дистанция в два метра".

По словам премьера, то же относится и к магазинам для домашних любимцев — отдельно стоящие торговые точки могут продолжать работу. "Корм для домашних любимцев можно купить и в крупных продуктовых магазинах".

"Внутри помещений дистанцию в 2 метра нужно держать за исключением тех случаев, когда это невозможно обеспечить", — уточнил руководитель чрезвычайного положения.

Ратас напомнил, что в случае неисполнения вводимых правил будут применяться санкции.

"В качестве санкций предусмотрен денежный штраф, надзор будет осуществлять Департамент полиции и погранохраны. Полагаю, что жители Эстонии ответственные люди и понимают, что если мы все вместе приложим кратковременные усилия, то скорее выйдем из кризиса. Но здесь нужна ответственность каждого индивида".

Профессор микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар пояснила, почему Эстония ужесточает органичительные меры.

"Великобритания пыталась идти по более мягкому пути. Чрезвычайное положение никому не нравится. Время покажет, чей путь правильный. Италия и Франция могут быть причиной того, почему Эстония выбрала именно данный путь.

Мы рады, глядя на то, как стихает болезнь в Китае и Италии. У нас число больных растет, но больнице не переполнены".

Лутсар отметила, что ранее принятые ограничения дали свои результаты.

"Научная палата при правительстве пришла к заключению, что уже принятые меры ограничили заболеваемость, число заразившихся удерживается в пределах 20 в день. Но мы считаем, что вирус никуда из Эстонии не денется, поэтому должны быть готовы, что находящаяся сейчас под контролем ситуация может выйти из-под него".

Ученый также призвала людей к ответственности в соблюдении мер изоляции.

"Мы досконально не знаем, как соблюдают вернувшиеся из-за рубежа люди карантин. Есть примеры того, что заразу разносили именно те люди, которые должны были бы находиться на карантине".

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: