ФОТО | Ратас: выход из кризиса — вопрос месяцев, а не недель

Несколько вопросов премьеру касались частностей.

"Парикмахерские и салоны красоты в торговых центрах будут закрыты, а салоны, находящиеся на улицах мы не закрываем. Это вопрос меры, что следует закрывать, а в каких местах можно продолжать оказывать услуги. Всю экономическую деятельность нельзя прекратить.

Отдельно друг от друга стоящие магазины остаются открытыми, но там будет действовать правило, что там не должны скапливаться более чем два человека, и между ними должна быть дистанция в два метра".

По словам премьера, то же относится и к магазинам для домашних любимцев — отдельно стоящие торговые точки могут продолжать работу. "Корм для домашних любимцев можно купить и в крупных продуктовых магазинах".

"Внутри помещений дистанцию в 2 метра нужно держать за исключением тех случаев, когда это невозможно обеспечить", — уточнил руководитель чрезвычайного положения.

Ратас напомнил, что в случае неисполнения вводимых правил будут применяться санкции.

"В качестве санкций предусмотрен денежный штраф, надзор будет осуществлять Департамент полиции и погранохраны. Полагаю, что жители Эстонии ответственные люди и понимают, что если мы все вместе приложим кратковременные усилия, то скорее выйдем из кризиса. Но здесь нужна ответственность каждого индивида".

Профессор микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар пояснила, почему Эстония ужесточает органичительные меры.

"Великобритания пыталась идти по более мягкому пути. Чрезвычайное положение никому не нравится. Время покажет, чей путь правильный. Италия и Франция могут быть причиной того, почему Эстония выбрала именно данный путь.

Мы рады, глядя на то, как стихает болезнь в Китае и Италии. У нас число больных растет, но больнице не переполнены".

Лутсар отметила, что ранее принятые ограничения дали свои результаты.

"Научная палата при правительстве пришла к заключению, что уже принятые меры ограничили заболеваемость, число заразившихся удерживается в пределах 20 в день. Но мы считаем, что вирус никуда из Эстонии не денется, поэтому должны быть готовы, что находящаяся сейчас под контролем ситуация может выйти из-под него".

Ученый также призвала людей к ответственности в соблюдении мер изоляции.