ФОТО | Ратас показал, какую елку он и его сыновья принесли домой из леса

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в преддверии праздников сходил вместе с сыновьями в лес за елкой.
"Как вы создаете новогоднее настроение?" — интересуется Ратас в социальной сети Facebook.
"Мы с сыновьями продолжили традицию, которую, по крайней мере, 37 лет назад заложил мой отец — принесли из леса елку. Благодаря службе RMK это легко и удобно", — рассказал премьер.
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