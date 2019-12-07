07.12.2019, 21:00

ФОТО | Ратас показал, какую елку он и его сыновья принесли домой из леса

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ФОТО | Ратас показал, какую елку он и его сыновья принесли домой из леса
Facebook /@Jüri Ratas

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в преддверии праздников сходил вместе с сыновьями в лес за елкой.

"Как вы создаете новогоднее настроение?" — интересуется Ратас в социальной сети Facebook.

"Мы с сыновьями продолжили традицию, которую, по крайней мере, 37 лет назад заложил мой отец — принесли из леса елку. Благодаря службе RMK это легко и удобно", — рассказал премьер.

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