ФОТО | Ратас показал, какую елку он и его сыновья принесли домой из леса

"Как вы создаете новогоднее настроение?" — интересуется Ратас в социальной сети Facebook.

"Мы с сыновьями продолжили традицию, которую, по крайней мере, 37 лет назад заложил мой отец — принесли из леса елку. Благодаря службе RMK это легко и удобно", — рассказал премьер.

