ФОТО: Ратас передал президенту заявление об отставке

Решение об отставке Ратас озвучил сегодня ночью после собрания правления Центристской партии.

"В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор. В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии, а также с ближайшими коллегами. Возможными казались разные решения, но только одно из них является правильным", — сказал он.

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