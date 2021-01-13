ФОТО: Ратас передал президенту заявление об отставке

Премьер-министр Юри Ратас передал президенту Керсти Кальюлайд свое заявление об отставке.
Решение об отставке Ратас озвучил сегодня ночью после собрания правления Центристской партии.
"В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор. В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии, а также с ближайшими коллегами. Возможными казались разные решения, но только одно из них является правильным", — сказал он.
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