ФОТО | Ратас о встрече с финским премьером: мы работаем над тем, чтобы пушки молчали

”Я очень рад сегодня приветствовать здесь свою коллегу. Дружба Эстонии и Финляндии крепка, она относится к разряду вечных ценностей и мы хотим ее развивать”, — сказал премьер-министр Юри Ратас. Он подчеркнул, что двустороннее сотрудничество Эстонии и Финляндии постоянно развиваться. ”Например, мы надеемся, что наше сотрудничество в цифровой сфере скоро выйдет на новый уровень, — сказал Ратас. — Наши совместные усилия привели к тому, что, вероятно, взаимное использование электронных рецептов скоро будет возможно по обе стороны Финского залива. Мы работаем и над тем, чтобы улучшился обмен данными между различными регистрами Эстонии и Финляндии”. Ратас отметил, что, помимо цифровой, два государства объединяет также географическая близость, и Эстония очень рада тому, что Финляндия так тесно связана с проектом Rail Baltic, а также, что две страны совместно работают и над другими нацеленными на будущее проектами.

Марин и Ратас говорили также о ситуации на Ближнем Востоке. ”Мы послали наших военных в Ирак поддерживать и обучать местные силы безопасности, атаки против них можно лишь осудить самым решительным образом. Необходимо как можно быстрее ослабить напряженность. Мы работаем над тем, чтобы пушки молчали, а дипломаты могли говорить”, — сказал Ратас.