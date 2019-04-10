ФОТО | Ратас на встрече с президентом Латвии: для близких друзей и соседей тесное сотрудничество является само собой разумеющимся

”Я был рад обсудить с президентом Вейонисом двусторонние отношения наших стран и наше общее будущее. Эстония и Латвия очень близкие друзья и соседи, для кого тесное сотрудничество во всех сферах является само собой разумеющимся. У нас общие стремления, и мы делаем в мире общее дело”, — сказал Ратас. ”Нас объединяют содержательные культурные контакты, что подтверждает, например, создание Балтийского фонда культуры и присуждение совместной переводческой премии. Также важна наша деятельность по улучшению процесса обмена данными между двумя странами, более активное сотрудничество в области энергетики и здравоохранения, а также борьба за улучшение регионального транспортного сообщения — все это направлено на упрощение повседневной жизни людей. Это единодушие должно сохраниться и в будущем”, — добавил он.

Ратас и Вейонис обменялись мнениями по поводу интересов Эстонии и Латвии в Европейском союзе, где сейчас идут переговоры по новому бюджету на период с 2021 по 2027 год. ”У нас как у небольших, но быстро развивающихся стран похожие пожелания — новая бюджетная перспектива должна гарантировать наш как можно более гладкий переход в число преуспевающих в экономическом отношении стран. Вклад структурных фондов в нашу экономику важен, мы хотим, чтобы при распределении этих средств странам-членам был обеспечен равный подход” — сказал Ратас. Президент Вейонис и премьер-министр Ратас также затронули тему Брексита и общие вопросы стратегического развития Европейского союза.