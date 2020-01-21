ФОТО | Ратас на форуме в Давосе: жизненный успех человека не должен зависеть от благосостояния его родителей

"Будущее образования — первая тема, которую я обсудил на начавшемся 50-м собрании Всемирного экономического форума. Я исходил из обстоятельств, обеспечивших успех эстонского образования. Прежде всего, краеугольным камнем нашего образования является предоставление качественного бесплатного образования, включая высшее образование, всем жителям. Во-вторых, наши школы и университеты имеют относительно автономны — они могут решать сами, как и какими средствами преподавать", — сообщил глава правительства Эстонии.

"Я убежден, что именно образования является трамплином, который позволяет улучшить жизнь людей. Жизненный успех человека не должен зависеть от благосостояния его родителей".

Ратас также встретился сегодня со своим грузинским коллегой Георгием Гахария. "Сейчас Грузия реализует 15 проектов, в рамках которых Эстония консультирует страну по вопросам развития образования, экономики, демократического управления и равенства. Сегодня мы говорили как о них, так и о политической ситуации в Грузии и работе Эстонии в качестве избранного члена Совета Безопасности ООН. Мы также затронули Восточное партнерство и желание Грузии более тесно сотрудничать с Европейским союзом. Поддержка Эстонии Грузии сильна и непоколебима", — отметил премьер-министр Эстонии.