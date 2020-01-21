ФОТО | Ратас на форуме в Давосе: жизненный успех человека не должен зависеть от благосостояния его родителей

В швейцарском Давосе Юри Ратас будет находиться до четверга. Он примет участие в дискуссиях по вопросам образования, э-государства, кибербезопасности, международной политики и экономического развития и встретится с руководителями различных компаний и государств.
На экономическом форуме соберутся около 3000 руководителей государств, предпринимателей, академиков, представителей гражданского общества и лидеров мнений. Главная тема нынешнего юбилейного форума ─ ”Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир”. Цель экономического форума ─ помочь государствам и международным организациям достичь целей Парижского соглашения по климату и целей устойчивого развития и продолжить обмен мнениями по вопросам управления технологиями и торговли.
”Для Эстонии очень важно принимать участие в дискуссиях, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся всего мира. Мы стоим сейчас перед лицом серьезных проблем начиная от изменений климата и до геополитики, и именно в такие моменты важно советоваться по этим вопросам, ─ сказал премьер-министр Юри Ратас. — В разных дискуссиях я могу смело опираться на знания Эстонии в области безопасности и строительства э-государства, а также создания системы образования. Мы можем поделиться своим опытом в сфере цифрового развития или школьной системы и послушать, что скажут другие участники, например, о направлении технологического развития”.
Юри Ратас участвует в ежегодной встрече экономического форума в третий раз. В Эстонию премьер-министр возвратится поздно вечером в четверг, 23 января.
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