21.01.2020, 21:04

ФОТО | Ратас на форуме в Давосе: жизненный успех человека не должен зависеть от благосостояния его родителей

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Galerii: 19 pilti
50. Maailma Majandusfoorum Foto: Valitsuse kommunikatsioonibüroo, World Economic Forum

Премьер-министр Эстонии принял сегодня участие в дискуссии на тему образования, проходившей в рамках 50-го международного экономического форума в Давосе.

"Будущее образования — первая тема, которую я обсудил на начавшемся 50-м собрании Всемирного экономического форума. Я исходил из обстоятельств, обеспечивших успех эстонского образования. Прежде всего, краеугольным камнем нашего образования является предоставление качественного бесплатного образования, включая высшее образование, всем жителям. Во-вторых, наши школы и университеты имеют относительно автономны — они могут решать сами, как и какими средствами преподавать", — сообщил глава правительства Эстонии.

"Я убежден, что именно образования является трамплином, который позволяет улучшить жизнь людей. Жизненный успех человека не должен зависеть от благосостояния его родителей".

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Ратас также встретился сегодня со своим грузинским коллегой Георгием Гахария. "Сейчас Грузия реализует 15 проектов, в рамках которых Эстония консультирует страну по вопросам развития образования, экономики, демократического управления и равенства. Сегодня мы говорили как о них, так и о политической ситуации в Грузии и работе Эстонии в качестве избранного члена Совета Безопасности ООН. Мы также затронули Восточное партнерство и желание Грузии более тесно сотрудничать с Европейским союзом. Поддержка Эстонии Грузии сильна и непоколебима", — отметил премьер-министр Эстонии.

В швейцарском Давосе Юри Ратас будет находиться до четверга. Он примет участие в дискуссиях по вопросам образования, э-государства, кибербезопасности, международной политики и экономического развития и встретится с руководителями различных компаний и государств.

На экономическом форуме соберутся около 3000 руководителей государств, предпринимателей, академиков, представителей гражданского общества и лидеров мнений. Главная тема нынешнего юбилейного форума ─ ”Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир”. Цель экономического форума ─ помочь государствам и международным организациям достичь целей Парижского соглашения по климату и целей устойчивого развития и продолжить обмен мнениями по вопросам управления технологиями и торговли.

”Для Эстонии очень важно принимать участие в дискуссиях, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся всего мира. Мы стоим сейчас перед лицом серьезных проблем начиная от изменений климата и до геополитики, и именно в такие моменты важно советоваться по этим вопросам, ─ сказал премьер-министр Юри Ратас. — В разных дискуссиях я могу смело опираться на знания Эстонии в области безопасности и строительства э-государства, а также создания системы образования. Мы можем поделиться своим опытом в сфере цифрового развития или школьной системы и послушать, что скажут другие участники, например, о направлении технологического развития”.

Юри Ратас участвует в ежегодной встрече экономического форума в третий раз. В Эстонию премьер-министр возвратится поздно вечером в четверг, 23 января.

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