ФОТО | Ратас и Рейнсалу вспоминают в Нью-Йорке трагический исход 75-летней давности

В воскресенье Ратас и Рейнсалу вместе с представителями Латвии и Литвы встретились в Эстонском доме Нью-Йорка с эстонской, латвийской и литовской диаспорой.

На встрече вспоминали 75-летие массового выезда из стран Балтии, а также 30-летие Балтийской цепи.

Премьер-министр Ратас в своем выступлении вспомнил, как десятки тысяч эстонцев, латышей и литовцев были вынуждены в 1944 году, 75 лет назад покинуть свои дома. "Они бежали от советской оккупации и красного террора и не знали, смогут ли они когда-то вернуться и вновь увидеть свою родину", - сказал глава правительства.

Рейнсалу добавил, что борьба за свободу требовала большого мужества, которое имели все, кто вышел участвовать в Балтийской цепи и кто поддерживал ее. Министр отметил, что сотрудничество Балтийских стран необходимо и сегодня, чтобы довести до мира наш месседж о свободе и защитить те народы, свобода которых находится в опасности.