23.09.2019, 10:03

ФОТО | Ратас и Рейнсалу вспоминают в Нью-Йорке трагический исход 75-летней давности

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rus.delfi.ee
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Peaminister Jüri Ratas ja välisminister Urmas Reinsalu tervitasid koos Leedu rahandusministri Vilius Šapoka ja Läti suursaadikuga ÜRO juures Andrejs Pildegovicsiga New Yorgi Eesti Majas kohalikku Eesti, Läti ja Leedu kogukonda Foto: EVER

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу находятся в Нью-Йорке, где они примут участие в общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

В воскресенье Ратас и Рейнсалу вместе с представителями Латвии и Литвы встретились в Эстонском доме Нью-Йорка с эстонской, латвийской и литовской диаспорой.

На встрече вспоминали 75-летие массового выезда из стран Балтии, а также 30-летие Балтийской цепи.

Премьер-министр Ратас в своем выступлении вспомнил, как десятки тысяч эстонцев, латышей и литовцев были вынуждены в 1944 году, 75 лет назад покинуть свои дома. "Они бежали от советской оккупации и красного террора и не знали, смогут ли они когда-то вернуться и вновь увидеть свою родину", - сказал глава правительства.

Рейнсалу добавил, что борьба за свободу требовала большого мужества, которое имели все, кто вышел участвовать в Балтийской цепи и кто поддерживал ее. Министр отметил, что сотрудничество Балтийских стран необходимо и сегодня, чтобы довести до мира наш месседж о свободе и защитить те народы, свобода которых находится в опасности.

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