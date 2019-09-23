ФОТО | Ратас и Рейнсалу вспоминают в Нью-Йорке трагический исход 75-летней давности

«Сегодня мы отмечаем День сопротивления. Правительство Отто Тифа обеспечило Эстонии правовую преемственность и определило отношение Эстонской Республики к обеим оккупациям», - подчеркнул Рейнсалу.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что тесное общение как между государствами, так и между общинами жизненно важно, а сохранение своего народа, языка и культуры является основой выживания небольшого государства. «Быть эстонцем – это дело чести все равно в каком уголке земного шара. Это наша обязанность во имя нашего народа. Наша общая задача – укреплять эстонскость и связи с Эстонией по всему миру. У всех наших детей должна быть возможность вырасти эстонцами!» - сказал Рейнсалу.
О восстановлении независимости и свободе так же горячо, по словам премьер-министра Ратаса, мечтали в те дни и в странах Балтии. «30 лет назад эстонцы, латыши и литовцы сформировали живую цепь, которая протянулась из Таллинна через Ригу и до Вильнюса. Мы стояли все вместе за свою свободу и право жить независимо. В справедливых и демократических государствах. Среди почти двух миллионов человек стоял в Таллинне, в Нымме и я, рядом со своими родителями и многими другими», - сказал Ратас.
Министр иностранных дел Рейнсалу добавил, что отстаивание права своего государства на свободу требовало большой смелости, которой отличались все те, кто стоял в Балтийской цепи, а также те, кто их поддерживал. Сотрудничество балтийских общин необходимо и сейчас, чтобы доносить до мира наше общее послание о свободе и защищать те народы, чья свобода оказалась под ударом.
По словам премьер-министра Ратаса, 30 лет назад Эстония, Латвия и Литва начали свое возвращение в демократическую и свободную Европу. «В этом году мы праздновали 15-летие присоединения к Европейскому союзу и НАТО. Благодаря нашим усилиям, друзьям и союзникам наша независимость сегодня в безопасности, о ней надежно заботятся. Надеюсь, что все нынешние и будущие поколения будут помнить события прошлого и понимать ценность свободы», - сказал премьер-министр.
Умер Александр Васильев
Руденко: «Первые мои способности проявились после смерти отца»
Шиповник попал под жёсткий запрет: почему?
Соловьев высказался о свадьбе Собчак и Богомолова за 40 секунд