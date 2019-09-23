ФОТО | Ратас и Рейнсалу вспоминают в Нью-Йорке трагический исход 75-летней давности

Премьер-министр Юри Ратас и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в воскресенье вместе с министром финансов Литвы Вилиусом Шапокой и послом Латвии при ООН Андрейсом Пильдеговичем встретились в нью-йоркском Эстонском доме с представителями эстонской, латвийской и литовской диаспоры. Мероприятие было приурочено к 75-летию массовой эмиграции на Запад и 30-летию Балтийской цепи.

Премьер-министр Юри Ратас в своем выступлении остановился на тех днях, когда 75 лет назад тысячи эстонцев, латышей и литовцев должны были покинуть родину. «Они бежали от оккупационного режима и красного террора и понятия не имели о том, смогут ли когда-нибудь вернуться или увидеть свою родину, - сказал премьер-министр. – Многие из этих людей нашли свой новый дом здесь, где им представилась возможность начать новую жизнь, храня в свободном мире в своем сердце мечту о независимости Эстонии».

По словам Ратаса, Нью-Йорк является одним из тех мест, где жила эта мечта о независимости Эстонии, Латвии и Литвы. «Здесь работал эстонский дипломат Эрнст Яаксон, который был официальным представителем Эстонской Республики в США вплоть до восстановления независимости Эстонии в 1991 году», - сказал Ратас, воздавая должное наследию Яаксона и усилиям Балтийской диаспоры на протяжение долгих лет оккупации.

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, массовое бегство на Запад было временем, когда почти 300 тысяч эстонцев, латышей и литовцев должны были покинуть свою родину в круговерти Второй мировой войны и предпринять опасный и полный трудностей путь в неизвестность. «Народы стран Балтии сохранили свою культуру во время холодной войны и совместными акциями оказывали смелое сопротивление оккупации», - сказал министр иностранных дел в своей речи.