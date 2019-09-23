23.09.2019, 10:03

ФОТО | Ратас и Рейнсалу вспоминают в Нью-Йорке трагический исход 75-летней давности

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rus.delfi.ee
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Peaminister Jüri Ratas ja välisminister Urmas Reinsalu tervitasid koos Leedu rahandusministri Vilius Šapoka ja Läti suursaadikuga ÜRO juures Andrejs Pildegovicsiga New Yorgi Eesti Majas kohalikku Eesti, Läti ja Leedu kogukonda Foto: EVER

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу находятся в Нью-Йорке, где они примут участие в общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

Премьер-министр Юри Ратас и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в воскресенье вместе с министром финансов Литвы Вилиусом Шапокой и послом Латвии при ООН Андрейсом Пильдеговичем встретились в нью-йоркском Эстонском доме с представителями эстонской, латвийской и литовской диаспоры. Мероприятие было приурочено к 75-летию массовой эмиграции на Запад и 30-летию Балтийской цепи.

Премьер-министр Юри Ратас в своем выступлении остановился на тех днях, когда 75 лет назад тысячи эстонцев, латышей и литовцев должны были покинуть родину. «Они бежали от оккупационного режима и красного террора и понятия не имели о том, смогут ли когда-нибудь вернуться или увидеть свою родину, - сказал премьер-министр. – Многие из этих людей нашли свой новый дом здесь, где им представилась возможность начать новую жизнь, храня в свободном мире в своем сердце мечту о независимости Эстонии».

По словам Ратаса, Нью-Йорк является одним из тех мест, где жила эта мечта о независимости Эстонии, Латвии и Литвы. «Здесь работал эстонский дипломат Эрнст Яаксон, который был официальным представителем Эстонской Республики в США вплоть до восстановления независимости Эстонии в 1991 году», - сказал Ратас, воздавая должное наследию Яаксона и усилиям Балтийской диаспоры на протяжение долгих лет оккупации.

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, массовое бегство на Запад было временем, когда почти 300 тысяч эстонцев, латышей и литовцев должны были покинуть свою родину в круговерти Второй мировой войны и предпринять опасный и полный трудностей путь в неизвестность. «Народы стран Балтии сохранили свою культуру во время холодной войны и совместными акциями оказывали смелое сопротивление оккупации», - сказал министр иностранных дел в своей речи.

«Сегодня мы отмечаем День сопротивления. Правительство Отто Тифа обеспечило Эстонии правовую преемственность и определило отношение Эстонской Республики к обеим оккупациям», - подчеркнул Рейнсалу.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что тесное общение как между государствами, так и между общинами жизненно важно, а сохранение своего народа, языка и культуры является основой выживания небольшого государства. «Быть эстонцем – это дело чести все равно в каком уголке земного шара. Это наша обязанность во имя нашего народа. Наша общая задача – укреплять эстонскость и связи с Эстонией по всему миру. У всех наших детей должна быть возможность вырасти эстонцами!» - сказал Рейнсалу.

О восстановлении независимости и свободе так же горячо, по словам премьер-министра Ратаса, мечтали в те дни и в странах Балтии. «30 лет назад эстонцы, латыши и литовцы сформировали живую цепь, которая протянулась из Таллинна через Ригу и до Вильнюса. Мы стояли все вместе за свою свободу и право жить независимо. В справедливых и демократических государствах. Среди почти двух миллионов человек стоял в Таллинне, в Нымме и я, рядом со своими родителями и многими другими», - сказал Ратас.

Министр иностранных дел Рейнсалу добавил, что отстаивание права своего государства на свободу требовало большой смелости, которой отличались все те, кто стоял в Балтийской цепи, а также те, кто их поддерживал. Сотрудничество балтийских общин необходимо и сейчас, чтобы доносить до мира наше общее послание о свободе и защищать те народы, чья свобода оказалась под ударом.

По словам премьер-министра Ратаса, 30 лет назад Эстония, Латвия и Литва начали свое возвращение в демократическую и свободную Европу. «В этом году мы праздновали 15-летие присоединения к Европейскому союзу и НАТО. Благодаря нашим усилиям, друзьям и союзникам наша независимость сегодня в безопасности, о ней надежно заботятся. Надеюсь, что все нынешние и будущие поколения будут помнить события прошлого и понимать ценность свободы», - сказал премьер-министр.

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