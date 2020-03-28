ФОТО | Распространение коронавируса на Сааремаа в полтора раза выше, чем в Ломбардии. Зачем министр социальных дел туда поехал?

Министр социальных дел решил Танел Кийк, что должен поехать на Саремаа. Вместе с ним туда отправился медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов, который еще до этого планировал поездку на остров.

Кийк сообщил Delfi, что решил поехать на Сааремаа, так как пятничные новости показали, что Курессааре нуждается в дополнительном внимании. Министр заверил, что использовал необходимые средства личной больнице как в больницах, так и в других местах, и соблюдал дистанцию.

На острове министр оценил ситуацию в Курессаареской больнице, где доступны 147 койко-мест, но куда можно поместить лишь 30-40 инфицированных. Все же тех пациентов, которым понадобится дыхательный аппарат транспортируют на материк.

Кийк также сообщил, что введенные на Сааремаа ограничения могут усилить.