26.08.2019, 21:55

ФОТО | Раньше и сейчас: печально известные Коплиские линии уходят в историю

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Galerii: 23 pilti
Kopli liinid 26.08.2019 Foto: Andres Putting

Застройка района Коплиских линий идет быстрыми темпами. Первые квартиры уже проданы, на очереди - новые жилые дома.

Не с лучшей стороны известный столичный район за последние годы изменился до неузнаваемости.

Последний обитатель Коплиских линий покинул их и переехал в муниципальную квартиру на улице Эрика в 2015 году.

Первые квартиры в обновленном районе поступили в продажу весной 2018 года и довольно быстро обрели своих хозяев.

Ниже - фотографии 2017 года.

Andres Putting


Andres Putting
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