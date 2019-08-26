ФОТО | Раньше и сейчас: печально известные Коплиские линии уходят в историю

Не с лучшей стороны известный столичный район за последние годы изменился до неузнаваемости.

Последний обитатель Коплиских линий покинул их и переехал в муниципальную квартиру на улице Эрика в 2015 году.

Первые квартиры в обновленном районе поступили в продажу весной 2018 года и довольно быстро обрели своих хозяев.

Ниже - фотографии 2017 года.

Andres Putting



