26.08.2019, 21:55
ФОТО | Раньше и сейчас: печально известные Коплиские линии уходят в историю(7)
Застройка района Коплиских линий идет быстрыми темпами. Первые квартиры уже проданы, на очереди - новые жилые дома.
Застройка района Коплиских линий идет быстрыми темпами. Первые квартиры уже проданы, на очереди - новые жилые дома.
Не с лучшей стороны известный столичный район за последние годы изменился до неузнаваемости.
Последний обитатель Коплиских линий покинул их и переехал в муниципальную квартиру на улице Эрика в 2015 году.
Первые квартиры в обновленном районе поступили в продажу весной 2018 года и довольно быстро обрели своих хозяев.
Ниже - фотографии 2017 года.
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