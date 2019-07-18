ФОТО: Раковый союз обещал сменить логотип с Ида-Вирумаа в виде раковой опухоли, но до сих пор его использует

"И все же опухоль… Обратил внимание на данный баннер на остановке

Мустакиви. Получается, что исправили, но не везде, опухоль есть", — пишет читатель Delfi.

Представитель Ракового союза Эстонии Маргот Кулль ответила на запрос Delfi, что НКО действительно сменила логотип благотворительной кампании еще в мае.

"Как мы ранее объясняли, Раковый союз изменил дизайн логотипа кампании и поменял логотип везде, где было возможно. До этого напечатанные объявления мы, к сожалению, уже изменить не смогли. Уличная реклама благотворительного концерта, на которой еще есть старый логотип, будет висеть в отдельных местах лишь до конца августа", — объяснила она и добавила, что НКО надеется на понимание со стороны общественности.

Раковый союз Эстонии

”Очень жаль, если у кого-то получилась ложная трактовка оформления кампании "Всей Эстонией — против рака", ведь цель кампании — вместе поддержать профилактику и раннее обнаружение онкологии, что позволяет спасти тысячи жизней", — пишет Кулль.

"Раковый союз никогда ничего не имел против русского населения. Среди наших челнов есть и русские, которые принимают активное участие в нашей деятельности, и информационные материалы мы издаем также на русском языке. Мы боремся за интересы всех раковых больных по всей Эстонии вне зависимости от их национальности", — отмечает представитель НКО.