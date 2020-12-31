ФОТО | Район Ротерманни полностью пустой

Фотограф Delfi посетил район Ротерманни и не увидел там никого.
"Самый необычный Новый год! В самом центре Таллинна, где всегда много людей, абсолютно пусто", — отметил фотограф Прийт Симсон.
Фотограф Delfi посетил район Ротерманни и не увидел там никого.
"Самый необычный Новый год! В самом центре Таллинна, где всегда много людей, абсолютно пусто", — отметил фотограф Прийт Симсон.
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