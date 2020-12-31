ФОТО | Район Ротерманни полность пустой

Фотограф Delfi посетил район Ротерманни и не увидел там никого.
"Самый необычный Новый год! В самом центре Таллинна, где всегда много людей, абсолютно пусто", — отметил фотограф Прийт Симсон.
Фотограф Delfi посетил район Ротерманни и не увидел там никого.
"Самый необычный Новый год! В самом центре Таллинна, где всегда много людей, абсолютно пусто", — отметил фотограф Прийт Симсон.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Полная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу
Что означает эхо в телефонных разговорах
«Он ждал своего столика 40 минут, ничего не сказав»
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с телами 6 человек