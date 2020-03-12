12.03.2020, 20:17

ФОТО: Работодатели отменили конференцию и пожертвовали еду Продуктовому банку

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ФОТО: Работодатели отменили конференцию и пожертвовали еду Продуктовому банку
Foto: Tööandjate Keskliit

Сегодня должна была состояться ежегодная конференция Центрального союза работодателей, но из-за коронавируса ее отменили. Организаторы решили пожертвовать всю еду, предназначавшуюся для 200 участников мероприятия, Продуктовому банку.

Они отмечают, что решение было сложным, как с эмоциональной, так и экономической точки зрения, но его пришлось принять.

Foto: Tööandjate Keskliit


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  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
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