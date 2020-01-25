ФОТО | Пыхья-Таллинн встретил год Крысы костром из елок и огненным шоу
Сегодня на площадке между Летной гаванью и портовым городком Ноблесснери зажглись огненные скульптуры и костер из старых рождественских елок.
Сегодня на площадке между Летной гаванью и портовым городком Ноблесснери зажглись огненные скульптуры и костер из старых рождественских елок.
Красочное шоу, приуроченное к отмечающемуся по восточному календарю началу года Металлической Крысы, организовала районная управа Пыхья-Таллинна.
Авторы огненной скульптуры — Маргус Контус, Каспар Раннаяэре и Ирис Мюнтель. В рамках огненного шоу выступили также Сильвер Ульвик (барабаны) и Мари Меэнтало (флейта).
Для сбора старых рождественских елок, которые обрели "новую жизнь" в костре и огненной скульптуры, были открыты специальные пункты приема в разных местах города.
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