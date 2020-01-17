ФОТО | Пыхья-Таллинн борется с автохламом

”Сотрудники МУПО добились отличного результата, и благодаря этому места для парковки автомобилей стало больше. Но дело не только в парковочных местах. Автохлам привлекает асоциалов и наркоманов, а также детей, которые залезают в брошенные автомобили и подвергают себя опасности. Кроме того, автохлам нередко представляет угрозу для окружающей среды”. — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

По словам главного инспектора пыхья-таллиннского отделения МУПО Павла Бойцова, в течение прошлого года с территории района было удалено 78 брошенных транспортных средств. Это больше, чем когда-либо ранее.

”В течение минувшего года в пыхья-таллиннское отделение муниципальной полиции поступило более 500 обращений и заявлений от граждан. Было возбуждено 24 дела о проступке и 128 административных дел. Также было выписано более 200 предупредительных штрафов за нарушение правил парковки”, — сказал Бойцов.

Фото: Управа Пыхья-Таллинна

Помимо автохлама, наиболее часто в минувшем году сотрудники пыхья-таллиннского отделения муниципальной полиции занимались проблемами, связанными с невыполнением владельцами недвижимости обязанностей по уборке своей территории, нападением собак на людей, заброшенными домами, граффити и распитием алкогольных напитков в общественном месте.