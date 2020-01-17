ФОТО | Пыхья-Таллинн борется с автохламом

Пыхья-Таллинн продолжает работу по очистке улиц от брошенных автомобилей. Только за две первые недели начавшегося года благодаря усилиям сотрудников пыхья-таллиннского отделения муниципальной полиции с улиц было удалено 12 единиц автохлама.
”Сотрудники МУПО добились отличного результата, и благодаря этому места для парковки автомобилей стало больше. Но дело не только в парковочных местах. Автохлам привлекает асоциалов и наркоманов, а также детей, которые залезают в брошенные автомобили и подвергают себя опасности. Кроме того, автохлам нередко представляет угрозу для окружающей среды”. — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
По словам главного инспектора пыхья-таллиннского отделения МУПО Павла Бойцова, в течение прошлого года с территории района было удалено 78 брошенных транспортных средств. Это больше, чем когда-либо ранее.
”В течение минувшего года в пыхья-таллиннское отделение муниципальной полиции поступило более 500 обращений и заявлений от граждан. Было возбуждено 24 дела о проступке и 128 административных дел. Также было выписано более 200 предупредительных штрафов за нарушение правил парковки”, — сказал Бойцов.
Помимо автохлама, наиболее часто в минувшем году сотрудники пыхья-таллиннского отделения муниципальной полиции занимались проблемами, связанными с невыполнением владельцами недвижимости обязанностей по уборке своей территории, нападением собак на людей, заброшенными домами, граффити и распитием алкогольных напитков в общественном месте.
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