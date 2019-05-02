ФОТО: Путешествие во времени. Выставка на Балтийском вокзале возвращает в Советскую Эстонию

В числе прочего здесь можно увидеть советский автомат с газированной водой, телефонную будку и жёлтую квасную бочку. На выставке представлены также подготовленные Государственным архивом экспозиции ”Песни и истории о прошлом” и ”Авторский плакат Eesti film 1970-1980-х годов”.

По словам организатора выставки ”Путешествие во времени. Жизнь в Советской Эстонии” Танеля Соосаара, выставка бросает взгляд на период, о котором сейчас уже можно вспоминать с легкой улыбкой. ”Представляете, было время, когда из старого детского велосипеда и бензопилы сооружали газонокосилку, а из обёртки пакетов из-под молока сшивали коврики для ванной комнаты? Историй о советском времени, которые из 2019 года выглядят абсурдными и смешными, бесконечно много. На нашей выставке, путешествуя во времени, можно всё это вспомнить”, — отметил Соосаар.

Специально для выставки в павильоне ожиданий Балтийского вокзала построена трёхкомнатая квартира советского времени в полном размере. На выставке также представлены автомат с газированной водой, который когда-то можно было встретить на городской улице, жёлтая бочка кваса, из которой каждый при желании сможет приобрести любимый напиток.