ФОТО: Путешествие во времени. Выставка на Балтийском вокзале возвращает в Советскую Эстонию

Соосаар добавил, что выставка является своеобразным выражением уважения людям того времени, которые при отсутствии возможностей и дефиците товаров проявляли небывалую находчивость, изготавливая всё необходимое самостоятельно. ”Так появился редкий экспонат нашей выставки — автомобиль под названием ”Домовой”. Его соорудил дядя Уно в собственном дворе в Тюри, поскольку понимал, что для него единственная возможность иметь автомобиль — это сделать его самому”, — рассказал организатор выставки.
В рамках выставки путешествия во времени Государственный архив представляет экспозиции созданных в 1980-е годы обложек виниловых пластинок и киноафиш.
Основанная на собрании грампластинок Государственного архива выставка ”Песни и истории о прошлом” знакомит с оформленными в 1980-х годах обложками виниловых пластинок. Выставка доставит посетителям как радость узнавания, так и открытия, сосредоточившись на выдающихся примерах графического дизайна и фотомонтажа. Выставку сопровождают музыкальные клипы с содержавшихся в представленных обложках грампластинок.
Золотые восьмидесятые годы отечественного изобразительного искусства демонстрирует экспозиция ”Авторский плакат Eesti film 1970-1980-х годов”, на которой показаны около 20 киноафиш, выделявшихся как оригинальным графическим дизайном, так и элементами экспериментального фотоискусства.
Выставка будет работать ежедневно с 11 до 19 часов всё лето, до 31 августа 2019 года.