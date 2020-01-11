ФОТО: Пушные зверофермы запретить! Защитники животных промаршировали по Старому Таллинну

Шествие началось в 12 часов от Вируских ворот, прошло через Старый город к Рийгикогу, где участники провели митинг, пишет rus.err.ee.
"Мы уже в третий раз проводим шествие, чтобы привлечь внимание законодателей к современным ценностям общества и сигнализировать о том, что сегодня становится все более важным. Благополучие животных и защита окружающей среды давно перестали быть пустыми словами и стали актуальными и серьезными вопросами. Наступило время для больших перемен", — сообщили защитники животных.
По данным Loomus, члены Рийгикогу планируют вновь представить в феврале законопроект, запрещающий в Эстонии содержание, разведение и размножение животных для производства меха.
Поддержку запрету звероводческих ферм выразили все действующие в Эстонии организации по защите животных.
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