ФОТО: Пушные зверофермы запретить! Защитники животных промаршировали по Старому Таллинну

Шествие началось в 12 часов от Вируских ворот, прошло через Старый город к Рийгикогу, где участники провели митинг, пишет rus.err.ee.

"Мы уже в третий раз проводим шествие, чтобы привлечь внимание законодателей к современным ценностям общества и сигнализировать о том, что сегодня становится все более важным. Благополучие животных и защита окружающей среды давно перестали быть пустыми словами и стали актуальными и серьезными вопросами. Наступило время для больших перемен", — сообщили защитники животных.

По данным Loomus, члены Рийгикогу планируют вновь представить в феврале законопроект, запрещающий в Эстонии содержание, разведение и размножение животных для производства меха.

Поддержку запрету звероводческих ферм выразили все действующие в Эстонии организации по защите животных.