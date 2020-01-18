ФОТО | Пункты сбора не помогают: в Хааберсти старые елки доставляют неприятности

Несмотря на открытые управой пять пунктов сбора старых новогодних ёлок, в районе появились стихийные пункты сбора. Некоторые старые ёлки по всему району также выкидывают в кусты и бросают возле домов.
Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что сложившаяся ситуация вызывает озабоченность. ”Несмотря на открытые управой пункты сбора, кучи с ёлками возникают возле домов и машин, что совсем не безопасно. Достаточно глупого поступка или намеренного хулиганства, чтобы случилось большое несчастье”, — сказал старейшина.
”Также упакованные в плёнку и выброшенные во двор или кусты старые ёлки, загрязняют окружающую среду и портят вид района”, — продолжил старейшина и призвал всех жителей к внимательности. ”Если замечаете, что кто-то избавляется от ёлки подобным образом, то призовите его к порядку и сообщите о поступке муниципальной полиции. Подобное поведение недопустимо, особенно в ситуации, когда для жителей созданы специальные пункты сбора для бесплатной утилизации ёлок”, — сказал старейшина и добавил, что порядок начинается с нас самих.
Помимо портящих внешний вид района брошенных старых ёлок в районе намеренно испорчено озеленение и срублена красивая и полная сил голубая ель. ”Особенно жаль, что среди нас по-прежнему есть личности, которые не отдают себе отчёта в том, что разрешено, а что нет”, — сказал Ханимяги и подчеркнул, что это самое настоящее воровство городского имущества и материально наказуемо.
Управа прости всех, кто видел данное происшествие или имеет информацию, сообщить об этом управе или муниципальной полиции.
Жители Хааберсти до 31 января могут принести свои старые ёлки в пять временных пунктов сбора. Из собранных старых новогодних деревьев сделают щепу, поэтому важно, чтобы ёлки, принесённые на пункт сбора, были без украшений и не упакованы в пленку.
Пункты сбора старых ёлок находятся:
1. Площадка на пляже Какумяэ (I парковка на улице Ряйме по направлению в сторону города)
2. Площадка рядом с Ыйсмяэ теэ, 110 (детский городок движения)
3. Участок Ярвеотса теэ, 15а (между Ярвеотса теэ 15а и Палдиским шоссе 225)
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