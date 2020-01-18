ФОТО | Пункты сбора не помогают: в Хааберсти старые елки доставляют неприятности

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что сложившаяся ситуация вызывает озабоченность. ”Несмотря на открытые управой пункты сбора, кучи с ёлками возникают возле домов и машин, что совсем не безопасно. Достаточно глупого поступка или намеренного хулиганства, чтобы случилось большое несчастье”, — сказал старейшина.

”Также упакованные в плёнку и выброшенные во двор или кусты старые ёлки, загрязняют окружающую среду и портят вид района”, — продолжил старейшина и призвал всех жителей к внимательности. ”Если замечаете, что кто-то избавляется от ёлки подобным образом, то призовите его к порядку и сообщите о поступке муниципальной полиции. Подобное поведение недопустимо, особенно в ситуации, когда для жителей созданы специальные пункты сбора для бесплатной утилизации ёлок”, — сказал старейшина и добавил, что порядок начинается с нас самих.

Фото: управа Хааберсти

Помимо портящих внешний вид района брошенных старых ёлок в районе намеренно испорчено озеленение и срублена красивая и полная сил голубая ель. ”Особенно жаль, что среди нас по-прежнему есть личности, которые не отдают себе отчёта в том, что разрешено, а что нет”, — сказал Ханимяги и подчеркнул, что это самое настоящее воровство городского имущества и материально наказуемо.

Управа прости всех, кто видел данное происшествие или имеет информацию, сообщить об этом управе или муниципальной полиции.

Фото: управа Хааберсти



