ФОТО | Провокационные "советские" плакаты с Хельме пользуются популярностью у жителей Таллинна

”Нет, Осиновский не разрешает”, ”Нет, с геями не пью”, ”Нет, с Байденом не пью”, — такие надписи на видоизмененных советских плакатах продаются на рынке Балтийского вокзала. За основу взяты всеми известные антиалкогольные плакаты, на которых грозному мужчине протягивают рюмку водки, а он невозмутимо отвечает: Нет!

На народное творчество обратили внимание пользователи социальных сетей, многим понравился юмор и творческий подход к местным реалиям. Напомним, политик Март Хельме неоднократно критически отзывался о ЛГБТ-движении, критиковал нового президента США Джозефа Байдена. А шутка про Евгения Осиновского возникла давно — после введения акциза на алкоголь.

RusDelfi связался с автором этих плакатов. Валерий рассказал, что это его хобби, таким образом он хочет повеселить народ. ”Если человек просто посмотрит на товар и уйдет — это неинтересно. Хочется, чтобы он улыбнулся”, — добавил он.

Некоторые плакаты уже полностью раскупили, но какие-то еще в продаже Foto: Priit Simson

И это у него точно получилось. Посетителям рынка понравилось творчество Валерия, некоторые плакаты уже скупили. Например, где Март Хельме говорит: ”Нет, с геями не пью”. (В оригинале было использовано другое слово — RusDelfi). По словам продавца, в основном плакаты покупают русскоязычные.

Цена одного плаката — 5 евро. Но так как объемы торговли небольшие, то приходится делать заказ на небольшую партию, что проблематично. Пока печатать новые лозунги в планах нет, но конкуренты уже спохватились — сделали картинки с новой коалицией Центристской партии и Партии реформ. ”Продавалось бы больше, делали бы чаще. Сейчас это просто хобби”, — заключил художник.

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