ФОТО: Протестующие подарили Юри Ратасу сто тортов

”Дорогой Юри Ратас! Торт может послужить хорошим поощрением после тяжелой трудовой недели. Но если этот труд делает больно другим, то все ли на своем месте? Пусть эти торты помогут в раздумьях”, — сказано в описании акции.

Напомним, что ранее Юри Ратас отправил Мартину Хельме торт в знак преодоления правительственного кризиса.

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