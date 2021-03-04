ФОТО | Протестная акция антимасочников в центре Юлемисте провалилась

Сбор противников ношения масок, планировавшийся сегодня вечером в торговом центре Юлемисте, провалился. На месте появился лишь авто этой идеи, но и он не пытался зайти в здание.
Как уже сообщалось, во вторник в одной эстоноязычной группе Facebook был кинут клич собраться сегодня, 4 марта, в 18 часов у центра Юлемисте с тем, чтобы затем всей группой зайти без масок в какой-либо магазин и совершить там покупки в обычной кассе.
На всякий случай сегодня вечером у центра дежурили два полицейских экипажа, собрались и журналисты.
Через некоторое время подошел и автор призыва. Он походил туда-сюда, сфотографировал охранников, полицию и представителей прессы. Однако входить в центр не попытался.
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